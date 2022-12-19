Санитарный специалист рассказал, как ухаживать за "символом года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Кролики, как и все остальные животные, могут быть переносчиками различных заболеваний и требуют особого ухода. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя департамента "Производственный контроль" службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от инфекций, специалист рекомендует соблюдать определенные меры предосторожности. Для начала стоит приобрести для кролика все необходимое.

"Если ребенку подарили одного кролика с отдельной для него клеткой, были куплены все нужные лекарства и производился должный уход, то никаких проблем не будет", – отметил Меньшиков.

Также, по его словам, не стоит дарить животное людям, которые не имеют представление об уходе за ним. В противном случае это может привести к серьезным последствиям.



"У детей в возрасте от двух месяцев до трех с половиной лет иммунитет может не среагировать на микробов. Ребенок может погибнуть", – заключил эксперт.

Меньшиков посоветовал держать кролика в отдельной клетке и мыть специальным шампунем раз в неделю.

Ранее астролог рассказала, что дарить разным знакам зодиака в год Черного Кролика. Она напомнила, что это мягкое, ласковое, домашнее существо. Поэтому в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом: пледы, текстиль, чайные и кофейные сервизы, сувениры.

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