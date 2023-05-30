На природные территории Москвы вернулись ласточки

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На природные территории столицы вернулись ласточки, сообщает пресс-служба Мосприроды.

В Москве гнездится около 100 видов птиц, прилетающих в город в весенне-летний период. Ласточки возвращаются после зимовки одними из последних.

На природных территориях города можно встретить три вида ласточек. Все они занесены в Красную книгу Москвы.

В Мосприроде подчеркнули, что ласточки играют важную роль в сохранении баланса экосистемы, они уничтожают большое количество насекомых, регулируя тем самым их численность.

Ранее Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. На сегодняшний день в столице обитают 270 видов птиц. Примерно о 50 из них специалисты планируют рассказать до конца текущего года.