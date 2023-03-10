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Сотрудники МЧС спасли котенка, который застрял в моторном отсеке машины

Сотрудники МЧС спасли котенка, который застрял в моторном отсеке машины

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В Москве спасли котенка, который застрял в моторном отсеке автомобиля. На улице Перерва хозяин машины услышал мяуканье, открыл капот и обнаружил кота, который попал в ловушку.

Мужчина решил вызвать спасателей, так как не смог самостоятельно вытащить животное: помешали металлическая цепь и клапан, который защелкнулся на лапе котенка. Сотрудникам МЧС пришлось лезть под днище машины, чтобы освободить кота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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