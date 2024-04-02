Специалисты приступили к промывке дорог шампунем в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты приступили к промывке дорог и тротуаров специальным шампунем в Москве. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что такие мероприятия проводятся весной и осенью. Промывка помогает удалить мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, которые не смываются обычной водой, сказал он.

Бирюков рассказал, что 2 апреля специалисты промоют не только дороги и тротуары, но и парковки и общественные места. Работы начались в 12:00 и продлятся несколько часов, уточнил заммэра.

По данным комплекса, в местах, недоступных для техники, промывать вручную будут комплексные бригады работников коммунальных служб. Сначала промывка проводится спецсредством, а потом – обычной водой. Указывается, что моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей, а также разлагается в почве.

Ранее стало известно, что работники коммунальных служб до конца апреля промоют более тысячи подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Всего специалисты после зимы очистят 1 075 объектов. Со слов Бирюкова, работы проводятся в рамках месячника по благоустройству.