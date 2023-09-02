Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский. Как он указал на своем персональном сайте, в этих трех районах, прилегающих к Третьему транспортному кольцу, проживают 178 тысяч москвичей.

Мэр подчеркнул, что благополучие жителей является главной целью больших и малых проектов, реализованных здесь за последнее десятилетие. В последние годы в районах активно развивается транспортная инфраструктура, строятся школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.

Собянин обратил внимание, что транспортный каркас районов значительно укрепился. К Серпуховско-Тимирязевскому, Замоскворецкому и Таганско-Краснопресненскому радиусам метро добавились два кольца – Большая кольцевая линия (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК).

С открытием БКЛ пассажиры получили несколько новых вариантов поездок по городу, в том числе благодаря удобным пересадкам на другие ветки метро. Самыми популярными среди подземных колец стали станции "Савеловская", "ЦСКА" и "Хорошевская".

Полностью Большая кольцевая линия заработала всего полгода назад, однако уже сейчас ее новейшие поезда "Москва-2020" перевозят по будням более 1,1 миллиона человек. Ожидается, что к 2025 году пассажиропоток вырастет более чем вдвое – до 2,3 миллиона.

Также в этих районах действуют станции МЦД-1 "Савеловская", "Белорусская", "Беговая" и МЦД-2 "Дмитровская" и "Гражданская". Планируется запустить МЦД-4, который пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь железнодорожных вокзалов, включая Савеловский и Белорусский.

Собянин рассказал, что для интеграции рельсового транспорта в городскую систему пассажирских перевозок в столице реконструируют и строят путепроводы.

В частности, реконструирован Звенигородский путепровод над железнодорожными путями МКЖД. Сейчас ведется реконструкция Краснопресненского путепровода, который соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Запланирован и ремонт эстакады-съезда на улицу Брянский Пост.

Реконструкция Ленинградского шоссе и ввод в эксплуатацию Северо-Западной хорды с Алабяно-Балтийским тоннелем также улучшили транспортное обслуживание жителей Бегового, Савеловского и Хорошевского районов. Выезд на МКАД и в область, поездки в другие районы города стали для автомобилистов удобнее и быстрее.

Мэр отметил, что активно развивается и амбулаторное звено. В районах построили детскую и детско-взрослую поликлиники. По новому московскому стандарту выполнили комплексную реконструкцию филиала № 1 поликлиники № 6. Такие же работы завершаются в филиале № 3 поликлиники № 62. Капитальный ремонт также провели в Центре крови имени О.К. Гаврилова.

"Ежегодно столичные поликлиники посещают более 100 миллионов раз. Нагрузка на них большая, поэтому стремимся полностью обновить это важнейшее звено столичного здравоохранения", – пояснил Собянин.

Он добавил, что образовательную систему районов пополнило несколько новых зданий: два детских сада и три школы. Также построили колледж автомобильного транспорта.

В порядок привели помещение территориального центра социального обслуживания на Хорошевском шоссе. Там открылся центр московского долголетия. В трехэтажном здании на Ленинградском проспекте после капитального ремонта открылся ресурсный центр "Мосволонтер".

На Бутырской улице обновили Дворец бракосочетания № 4. В рамках проекта "Искусство – детям" комплексный ремонт выполнили в Московской городской детской музыкальной школе имени И.О. Дунаевского и детской музыкальной школе № 42.

Реконструируется кинотеатр "Прага". В результате жители получат в шаговой доступности многофункциональный общественный центр.

Собянин подчеркнул, что в Хорошевском районе реализован один из самых крупных спортивных проектов Москвы последнего десятилетия – стадион ЦСКА. В порядок также приведут старейший в России и первый в мире рысистый ипподром.

Мэр напомнил, что на севере столицы создали один из лучших городских парков – "Ходынское поле". Наряду с различными спортивными и детскими площадками посетителей привлекают панорамные качели, арт-объект и сухой фонтан. В этом году здесь оборудовали зону отдыха с бассейнами под открытым небом.

Внимание города уделено и программе реновации. В Савеловском и Хорошевском районах преимущественно современный жилой фонд, поэтому в программу включили всего 14 домов, в которых проживают 2,6 тысячи москвичей. Подобрана одна стартовая площадка, где ведется строительство дома.

Также в районах реорганизуют бывшие промзоны. В Беговом районе в 1-м Боткинском проезде вместо старых гаражных комплексов и недействующих производственных площадок появится современный жилой квартал с необходимой инфраструктурой.

В Хорошевском районе реорганизуют неэффективно используемую территорию в шаговой доступности от станций метро и МЦК. Там планируется построить 41,2 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

"Беговой, Савеловский, Хорошевский – районы с высокой динамикой развития, которое и впредь будет приносить жителям хорошие плоды", – заключил мэр Москвы.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что за 11 лет в столице появилось более 800 социальных объектов. Он отметил, что за этот период в городе были введены в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов.

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