"Коммерсант": Сбер планирует купить онлайн-школы "Нетология" и "Фоксфорд"

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Сбер ведет переговоры о покупке онлайн-школ "Нетология" и "Фоксфорд". Как передает "Коммерсант", эта сделка может увеличить долю банка на российском рынке онлайн-образования с 1 до 7%.

Предполагается, что Сбер не будет серьезно трансформировать новые активы, а "просто возьмет под управление выстроенные годами бизнесы", так как у каждой компании сформировалось ядро лояльных клиентов и уже выработан tone of voice (стиль общения бренда с клиентами. – Прим. ред.) в позиционировании, который тоже играет на них.

Аналитик Дарья Рыжкова оценила сделку в 7–7,5 миллиарда рублей. Она также добавила, что ранее на EdTech-рынке у Сбера не было приобретений. Кроме того, активы TalentTech позволят образовательному направлению банка составить серьезную конкуренцию другим экосистемам, таким как VK и "Яндекс".

Уточняется, что онлайн-школу "Нетология" создали в 2011 году, а в 2014 году она объединилась с "Фоксфордом", в сентябре того же года был создан образовательный холдинг "Нетология-групп". В 2017 году 40% компании выкупил IT-холдинг TalentTech, принадлежащий "Севергрупп" Алексея Мордашова, затем доля выросла до 85%.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1 508,6 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число активных клиентов Сбера достигло 108,5 миллиона человек и 3,2 миллиона компаний, уточнил глава кредитной организации Герман Греф.