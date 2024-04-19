Автомобили начали продавать на российских маркетплейсах

Россияне теперь могут купить автомобиль на одном из отечественных маркетплейсов. На некоторых платформах продавцы предлагают на выбор автомобили более 20 брендов, в том числе Chery, Omoda и Changan.

При этом транспортные средства, представленные в онлайн-магазинах, продаются по более низкой цене, чем в автосалонах. В некоторых случаях выгода может составлять несколько сотен тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.