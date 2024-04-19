Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 13:30

Транспорт

Автомобили начали продавать на российских маркетплейсах

Автомобили начали продавать на российских маркетплейсах

Москвичи рассказали, какими видят метровагоны будущего

БКЛ увеличила пассажиропоток столичной подземки на 8%

Более 570 млн поездок совершили в московском метро за первые три месяца 2024 года

Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая из-за ливня

Новый электробусный маршрут запустили на севере Москвы

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Россияне теперь могут купить автомобиль на одном из отечественных маркетплейсов. На некоторых платформах продавцы предлагают на выбор автомобили более 20 брендов, в том числе Chery, Omoda и Changan.

При этом транспортные средства, представленные в онлайн-магазинах, продаются по более низкой цене, чем в автосалонах. В некоторых случаях выгода может составлять несколько сотен тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика