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14 мая, 07:30

Экономика

Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла до 19% в России

Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла до 19% в России

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Онлайн-торговля в России забирает новые позиции у традиционного ритейла. По оценкам экспертов, если в 2022 году на интернет-продажи приходилось 14% всей розницы, в 2023 году эта доля была уже 19%.

По словам экспертов, российская интернет-торговля растет быстрее всех в мире. По их оценке, объем рынка в 2023 году увеличился на 80%. По темпам роста интернет-торговли Россия опережает такие страны, как Филиппины и Индия, в полтора раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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