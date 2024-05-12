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Новости

12 мая, 07:30

Экономика

Столичный комбинат начал поставлять квас в юго-восточную Азию, Южную Корею и Китай

Столичный комбинат начал поставлять квас в юго-восточную Азию, Южную Корею и Китай

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Объем несырьевого экспорта Москвы в 2023 году вырос почти на 9%

Товары с маркировкой "Сделано в Москве" можно увидеть на прилавках магазинов более чем в 150 странах. Например, столичный комбинат по производству напитков начал поставки кваса в юго-восточную Азию и Южную Корею еще в 2023 году, а в мае 2024 года его впервые поставили в Китай.

Тем временем общий объем несырьевого экспорта из Москвы в прошлом году вырос почти на 9% по сравнению с 2022-м. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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