Столичный комбинат начал поставлять квас в юго-восточную Азию, Южную Корею и Китай

Товары с маркировкой "Сделано в Москве" можно увидеть на прилавках магазинов более чем в 150 странах. Например, столичный комбинат по производству напитков начал поставки кваса в юго-восточную Азию и Южную Корею еще в 2023 году, а в мае 2024 года его впервые поставили в Китай.

Тем временем общий объем несырьевого экспорта из Москвы в прошлом году вырос почти на 9% по сравнению с 2022-м. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.