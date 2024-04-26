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26 апреля, 15:30

Новости

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

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В Москве открываются сезонные ярмарки выходного дня. Свою продукцию на них поставят более 40 регионов России. Все товары будут проверены столичными специалистами. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Торговые площадки удобно расположены вблизи станций метро и наземного транспорта. Они будут работать с пятницы по воскресенье, с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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