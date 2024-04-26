Собянин: завершена реконструкция приемных отделений шести городских больниц

Еще шесть приемных отделений столичных клиник привели к новому стандарту экстренной помощи. В их числе и городская больница № 24. Новое приемное отделение после реконструкции открыл Сергей Собянин.

Работы продлились почти год, врачи и пациенты получили многофункциональное медицинское пространство с понятной навигацией, высокой пропускной способностью и передовым оборудованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.