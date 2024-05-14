"Мой район. Новости": автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Завод "Москвич" запустил полный цикл производства. Сергей Собянин объявил о старте нового этапа во время осмотра производственной линии.

"Москвич" стал первым автомобильным предприятием в стране, которое смогло полностью перейти на такой формат работы после ухода западных фирм с российского рынка. Теперь базовые операции будут осуществляться в столичных цехах.

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