Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 08:50

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"Мой район. Новости": автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

"Мой район. Новости": автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

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Завод "Москвич" запустил полный цикл производства. Сергей Собянин объявил о старте нового этапа во время осмотра производственной линии.

"Москвич" стал первым автомобильным предприятием в стране, которое смогло полностью перейти на такой формат работы после ухода западных фирм с российского рынка. Теперь базовые операции будут осуществляться в столичных цехах.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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