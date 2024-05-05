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Новости

05 мая, 11:30

Экономика

В московских компаниях рассказали об участии в нацпроекте "Производительность труда"

В московских компаниях рассказали об участии в нацпроекте "Производительность труда"

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Москвичам рассказали о росте рынка подержанной технике

Десятки московских компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда", и их число только растет. Проект помогает организациям сделать работу эффективнее, снизить издержки и улучшить условия для сотрудников.

Уже около 100 столичных предприятий, которые завершили пилотный этап нацпроекта, повысили объемы выпуска более чем в 1,5 раза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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