В московских компаниях рассказали об участии в нацпроекте "Производительность труда"

Десятки московских компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда", и их число только растет. Проект помогает организациям сделать работу эффективнее, снизить издержки и улучшить условия для сотрудников.

Уже около 100 столичных предприятий, которые завершили пилотный этап нацпроекта, повысили объемы выпуска более чем в 1,5 раза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.