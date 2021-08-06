Попов: спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов

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Тележурналист Евгений Попов заявил, что спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов. Он сыграл в товарищеском матче в Академии хоккея и провел разминку для ее воспитанников с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, отметив, что Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков.

Как уточнил Попов, показатель такого большого количества катков говорит о том, что страна уделяет внимание спорту и вкладывается в его развитие. И сегодня стоит задача сделать эти катки доступными для каждого россиянина.

"Многие родители не могут привести своих детей в спортивные секции из-за высокой стоимости занятий и дороговизны формы. Необходимо искать пути решения этой проблемы", – сообщил Евгений Попов.

Еще одна возможность приобщения подростков к спорту, по мнению Попова, – шаговая доступность спортивных секций. Он считает, что жители каждого района должны иметь выбор хотя бы из трех разных спортивных секций рядом с домом.

Ранее ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила Минздраву РФ включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС). В письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко говорится, что такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий.