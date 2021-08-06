Российский борец Сидаков выиграл золотую медаль ОИ в весовой категории до 74 кг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Спортсмен стал сильнейшим в весовой категории до 74 килограммов. В финале олимпийского турнира Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

Для команды ОКР золото Заурбека Сидакова стало 17-м. Таким образом, российские спортсмены снова вошли в пятерку неофициального медального зачета Олимпиады, обойдя сборную Австралии.

Накануне борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 килограммов, победив в финале Кумара Рави из Индии. Еще одну медаль команде ОКР принес борец вольного стиля Артур Найфонов – он выиграл бронзу первенства среди спортсменов весом до 86 килограммов.