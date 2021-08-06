Российские велогонщицы завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В мэдисоне спортсменки набрали 26 очков, заняв третье место. На первой строчке оказалась сборная Великобритании, серебро досталось спортсменкам из Дании.

Победа Великобритании заставила делегацию спортсменов ОКР опуститься на шестую строчку в общем медальном зачете Олимпиады.

Ранее россиянка Анжелика Сидорова заработала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка сумела прыгнуть на высоту 4,85 метра. Она принесла делегации спортсменов ОКР первую медаль в легкой атлетике в этом году.