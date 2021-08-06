Боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу ОИ в Токио

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Российский боксер Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу Олимпиады в весовой категории до 75 килограммов.

Спортсменка принесла Олимпийскому комитету России 59-ю медаль на Играх в Токио. Она уступила китаянке Ли Цянь. Бой завершился победой последней единогласным решением судей.

5 августа российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финальном поединке он победил Дюка Рэгана из США.

Еще один российский боксер, Глеб Бакши, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. Награду он получил после проигрыша бразильцу Эберту Соузе в полуфинале весовой категории до 75 килограммов, так как в боксерском олимпийском турнире матч за третье место не предусмотрен.

