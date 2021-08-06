Боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро ОИ в Токио

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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в весовой категории до 91 килограммов. Он принес в копилку делегации спортсменов ОКР 60-ю медаль.

Россиянин уступил кубинцу Хулио ла Крусу, проиграв единогласным решением судей со счетом 0:5.

Ранее в пятницу боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады в весовой категории до 75 килограммов и принесла в копилку ОКР 59-ю медаль.

Накануне российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финальном поединке он победил Дюка Рэгана из США.

Еще один российский боксер, Глеб Бакши, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. Награду он получил после проигрыша бразильцу Эберту Соузе в полуфинале весовой категории до 75 килограммов, так как в боксерском олимпийском турнире матч за третье место не предусмотрен.

