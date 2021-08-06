В Госдуме предложили ввести отдельные соревнования для трансперсон

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Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил ввести отдельные соревнования для трансперсон, сообщает "Газета.ру".

"Я отношусь к участию транслюдей в соревнованиях с иронией и некоторым недопониманием – я не большой специалист в физиологии и анатомии человека. Очевидно, что есть жесткие ограничения – количество тестостерона не должно превышать определенные показатели и какие-то другие параметры", – сказал парламентарий.

Он добавил, что, если в спорте высоких достижений будет появляться больше трансперсон, нужно создавать отдельные дисциплины для них. По его словам, то же самое касается спортсменов, которые выступают по терапевтическим исключениям и которым разрешено употреблять препараты, запрещенные другим.

"Например, норвежцам, которые с детства предрасположены к астме, разрешено использовать препараты от астмы во время соревнований. А другим странам нельзя, потому что это дает определенное преимущество", – сказал Свищев.

Он призвал сделать отдельную Олимпиаду для спортсменов, у которых есть терапевтические исключения.

"Все должны быть в одинаковых условиях. Паралимпиада же у нас есть", – заключил он.

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард приняла участие в Олимпийских играх в Токио – 2020. Она досрочно завершила свое выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике, провалив все попытки взять вес.

После провального выступления на Олимпиаде спортсменка получила много критики в свой адрес, в связи с чем решила обратиться к общественности с заявлением. Она объяснила, что ее участие в соревнованиях нельзя преувеличивать, поскольку она является простым человеком.

При этом она отметила, что основной ее целью была не победа, а признание. Ей было важно, чтобы ее считали спортсменкой, участвовавшей в Олимпиаде. Также она заявила о намерении уйти из большого спорта. По ее словам, своим выступлением она хотела лишь вдохновить других спортсменов и показать им, насколько разнообразным может быть мир.

43-летняя Хаббард раньше была мужчиной: сменить пол она решила в 35 лет. С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.