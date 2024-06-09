Москва отменила предпринимателям обеспечительные платежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город освободил 137 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды нежилых помещений при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"В 2022 году мы освободили добросовестных арендаторов столичной недвижимости от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Эта мера поддержки продолжает действовать и сейчас. Ею воспользовались уже 137 предпринимателей", – сказал он на полях ПМЭФ.

Они занимают 292 объекта городской недвижимости площадью почти в 51 тысячу квадратных метров. Как уточнил глава департамента, благодаря такой мере предприниматели смогли сэкономить около 176 миллионов рублей.

С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели обязаны вносить средства за последние 5 месяцев найма. Воспользоваться отменой могут те арендаторы, которые исполнили свои обязательства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице запустили первый в стране хаб молодежного предпринимательства. По словам мэра, это уникальная экосистема для тех, кто хочет реализовать стартап. С ее помощью можно развивать бизнес-идеи и получать новые знания и навыки. Кроме того, она поможет найти единомышленников и партнеров.

