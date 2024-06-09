Лавров: Запад понял сигнал Путина о возможных поставках оружия РФ

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Сигнал Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы мира поняли на Западе. Там еще есть люди, которые способны анализировать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, поставки оружия станут симметричным ответом на вооружение врага РФ.

В ходе общения с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2024 Путин сообщил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие. По его словам, ответ России на поставки Украине дальнобойного оружия может быть ассиметричным.

Также зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что оружие России может быть отправлено любому противнику США в качестве ответной меры на вооружение Киева. С его слов, конкретные регионы намеренно не назывались, так что ими могут быть все, кто считает Штаты своими врагами.