Путин проведет встречу с участниками программы "Время героев"

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Владимир Путин встретится с участниками спецоперации на Украине, которые задействованы в программе подготовки кадрового резерва "Время героев", на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем, глава государства планирует провести ряд международных контактов, встречу с учеными и принять участие в заседании Совета по науке и образованию.

Также российский лидер поучаствует в церемонии награждения Героев Труда и вручит грамоты и значки лауреатам Государственной премии 12 июня.

27 мая стартовало обучение первых 83 участников кадровой программы "Время героев". Они должны изучить структуру системы госуправления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности. Также обучающиеся должны освоить необходимые на госслужбе управленческие инструменты.

В феврале Владимир Путин заявлял, что ветераны спецоперации на Украине, офицеры и солдаты, служащие в действующих частях, смогут принять участие в первом учебном потоке программы "Время героев". Российский лидер уточнял, что эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления и конкурс "Лидеры России".

