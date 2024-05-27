Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Стартовало обучение первых 83 участников кадровой программы "Время героев". Об этом сообщается в телеграм-канале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль, который стартовал сегодня (27 мая. – Прим. ред), мы ставим серьезные задачи", – сказал ректор президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, участники программы должны изучить структуру системы госуправления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности. Также обучающиеся должны освоить необходимые на госслужбе управленческие инструменты.

В настоящее время к обучению приступили только первые участники программы "Время героев". Остальные присоединятся в ближайшее время. Обучение проходит по трем форматам: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки, заочная программа повышения квалификации.

В феврале Владимир Путин заявлял, что ветераны спецоперации на Украине, офицеры и солдаты, служащие в действующих частях, смогут принять участие в первом учебном потоке программы "Время героев". Российский лидер уточнял, что эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления и конкурс "Лидеры России".

По словам Путина, подать заявку на "Время героев" смогут военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. При этом звания и должности не важны. Главное, добавлял Путин, что участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.