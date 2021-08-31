Мурашко предупредил о повышенном риске смерти в течение полугода после COVID-19

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В течение шести месяцев после перенесенного коронавируса у человека сохраняется повышенный риск смерти, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает", – сказал министр в эфире канала "Россия 24".

Ранее врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков объяснил, какие анализы необходимы переболевшим коронавирусом.

По словам эксперта, в первую очередь важно следить за состоянием особенно сильно пораженных болезнью органов и систем организма. Однако некоторые исследования будут полезны для всех, кто перенес COVID-19.

К ним относятся общий анализ крови, анализ на свертываемость крови и тест на наличие антител и их уровень.