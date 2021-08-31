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Москва 24

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Общество

11:34

В России выявили 17 813 новых случаев COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% случаев проходят без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 162 случая, на Московскую область – 758, на Свердловскую область – 516, на Санкт-Петербург – 513, на Ростовскую область – 481, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 463, на Самарскую область – 441, на Красноярский край – 435, на Нижегородскую область – 409, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 389, на Челябинскую область – 376, на Ставропольский край – 356, на Волгоградскую область – 349.

Всего в России зарегистрировано 6 918 965 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране подтверждено 795 смертей, за весь период пандемии умерли 183 224 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 18 624 пациента, за все время – 6 181 054.

Ранее инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич назвала участившиеся симптомы коронавируса. К ним относятся рвота, тошнота, боли в животе и диарея.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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