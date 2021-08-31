Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19

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Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков объяснил, какие анализы необходимы переболевшим коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в первую очередь важно следить за состоянием особенно сильно пораженных болезнью органов и систем организма. Однако некоторые исследования будут полезны для всех, кто перенес COVID-19.

"Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния – это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)", – заявил Звонков.

Анализ на свертываемость является важным в связи с тем, что коронавирус усиливает этот показатель, что, в свою очередь, опасно из-за риска тромбоза.

Андрей Звонков также посоветовал переболевшим сдать тест на наличие антител и их уровень. При этом он попросил не интерпретировать результаты анализа самостоятельно, а обратиться к врачам.

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич ранее назвала участившиеся симптомы коронавируса. К ним относятся рвота, тошнота, боли в животе и диарея.