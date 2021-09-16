В Москве начали применять новые препараты для больных коронавирусом

Московские врачи начали применять новейшие препараты из группы вирус-нейтрализующих антител. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого такие лекарства в России не использовали. Они служат для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. В первую очередь препарат рекомендовали беременным, у которых обнаружили коронавирус.

Новую терапию получили уже 70 пациенток. Ни к каким осложнениям это не привело, состояние больных улучшилось. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще в мае разрешило применение таких препаратов. Минздрав России в свою очередь выдал разрешение на и ввоз их в страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.