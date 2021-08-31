"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" в парках будут открыты до конца сентября

Пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" в парках можно до конца сентября.

Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в парках в начале августа. В программу обследований добавили углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусной инфекцией.

Пройти обследование в павильонах можно быстро и бесплатно (при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике). Необходим только паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Результаты исследований появятся в электронной медкарте. Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" можно сделать прививку от COVID-19.

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