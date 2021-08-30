Собянин осмотрел новые объекты международного медкластера в "Сколкове"

Сергей Собянин осмотрел новые объекты международного медицинского кластера в "Сколкове".

"Московский медицинский кластер продолжает активно развиваться несмотря на все существующие проблемы. Сегодня вводится первый многофункциональный медицинский центр Hadassah. До этого построили и ввели диагностический центр, это уже полноценный стационар с онкологическим направлением", – сказал мэр.

По словам Собянина, в "Сколкове" продолжаются работы над рядом объектов многофункционального медицинского центра. На его базе смогут работать сразу несколько клиник. Ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, мэр напомнил о создании биотехнологической лаборатории для научных проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.