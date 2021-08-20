Андрей Бочкарев: центр ядерной медицины в ММК "Сколково запустят до конца 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Центр ядерной медицины, не имеющий аналогов в мире, появится в международном медицинском кластере (ММК) "Сколково" к концу 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"В международном медицинском кластере появится центр ядерной медицины площадью около 20 тысяч квадратных метров. Он станет первым в мире центром, в котором компактно разместятся все основные технологии ядерной медицины", – сообщил Бочкарев.
По словам заместителя мэра, в новом центре будет организована не только клиническая работа, но и производство радиофармпрепаратов для диагностики и лекарственных препаратов для радионуклидной терапии.
Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера "Сколково" Ильдар Хайруллин добавил, что в центре ядерной медицины планируют вести научно-исследовательскую деятельность.
"Кроме того, уникальное оборудование, которое будет там установлено, в том числе ускоритель для протонно-лучевой терапии и циклотрон, позволят центру стать площадкой для оказания высокотехнологичной онкологической помощи", – подчеркнул Хайруллин.
Ранее Андрей Бочкарев уже рассказывал о перспективах развития международного медицинского кластера "Сколково". Он заявил, что на базе ММК появятся представительства ведущих клиник из трех стран.
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