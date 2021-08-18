Отделение кардиореанимации в больнице имени Юдина открыли после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В городской клинической больнице имени С.С. Юдина окрыли после ремонта отделение реанимации и интенсивной терапии № 5 для пациентов с заболеваниями сердца. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в отделение кардиореанимации входят шоковый зал и три блока на 30 коек.
Места для пациентов оборудованы современными многофункциональными кардиомониторами, которые позволяют контролировать жизненно важные системы и функции организма, в том числе гемодинамику. С помощью инвазивного мониторинга эти параметры фиксируются непрерывно в режиме реального времени.
Также кардиомонитор может измерять температуру тела и контролировать качество дыхания пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Все данные с мониторов отправляются на центральную станцию.
Для отделения по контракту жизненного цикла приобрели аппарат для ультразвуковых исследований экспертного класса. Также в отделении появились портативный аппарат УЗИ и анализатор кислотно-щелочного состояния.
Как уточняется, в кардиореанимацию поступают пациенты с острым инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией, острой сердечной недостаточностью, острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности и другими заболеваниями сердца.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для городских больниц и поликлиник закупили более 5 тысяч единиц оборудования по контрактам жизненного цикла. Она добавила, что техника также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города. По ее словам, оборудование поставляется и в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник.
Среди приборов – новейшие аппараты УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты различного типа, эндоскопические системы и другое оборудование.
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