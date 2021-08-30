В Центре Чумакова рассказали о работе над вакциной от "Дельта"-штамма COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о работе над вакциной от "Дельта"-штамма коронавируса, сообщает RT.
"Прежде всего это не модификация, это создание новой вакцины. Фактически коронавирус – молодой вирус, но, как известно, он достаточно активно распространяется по земному шару. В процессе этого распространения он мутирует. Мировому медицинскому сообществу теперь известны и "Альфы", и "Дельты", и уже другие наименования", – рассказал Айдар Ишмухаметов.
По его словам, перед специалистами встал вопрос об изучении этих штаммов. После внедрения "Дельты", который вытеснил другие штаммы, появилась необходимость выяснить, что это за штамм.
"Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом – с "Альфой". То есть научиться его культивировать, выращивать, "пропассировать" не менее семи раз, чтобы достичь определенной стабильности жизни этого штамма, после чего он может быть основой", – объяснил директор центра.
Однако, как уточнил Ишмухаметов, это может быть и комбинация двух штаммов в одной вакцине. Ввиду того, что вирус новый, на данный момент все действия направлены на то, чтобы держать его новые изменения под контролем.
Директор центра предположил, что ждать вакцины от "Дельта"-штамма можно примерно через год.
Ранее НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России сообщил о завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса и планах до конца 2021 года приступить к испытаниям с участием добровольцев.
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