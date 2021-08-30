Путин рассказал о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19

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Владимир Путин сообщил, что все показатели антител после вакцинации от коронавируса у него держатся хорошо. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, который доложил о ходе вакцинации в регионе.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", – заявил Путин.

Путин привился первым компонентом вакцины 23 марта без камер и присутствия СМИ. После президент сообщил о хорошем титре антител.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что победить коронавирус можно только совместными усилиями государства и общества. Он подчеркнул, что в борьбе с инфекцией важно следовать рекомендациям специалистов, учтиво относиться не только к себе, но и к здоровью окружающих.