Московские соцработники сдали кровь для больных COVID-19

Московские соцработники сдали кровь и плазму для больных коронавирусом. Более 70 человек приняли участие в акции "Доноры надежды". Изначально было больше желающих, но не все смогли пройти строгий медицинский отбор. Сдали кровь привитые добровольцы, и те, кто переболел COVID-19.

Как говорят врачи, один донор может спасти двух-трех человек. Чтобы сдать плазму после ковида, нужно заполнить анкету на сайте мосгорздрав.ру и выбрать ближайшую поликлинику. На этом же сайте можно узнать про противопоказания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.