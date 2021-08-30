Собянин осмотрел новые объекты международного медкластера в "Сколкове"

13:24
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сергей Собянин осмотрел новые объекты международного медицинского кластера в "Сколкове".
"Московский медицинский кластер продолжает активно развиваться несмотря на все существующие проблемы. Сегодня вводится первый многофункциональный медицинский центр Hadassah. До этого построили и ввели диагностический центр, это уже полноценный стационар с онкологическим направлением", – рассказал мэр столицы.
По словам Собянина, в "Сколкове" продолжаются работы над рядом объектов многофункционального медицинского центра. На его базе смогут работать сразу несколько клиник. Ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, мэр напомнил о создании биотехнологической лаборатории для научных проектов.
"Проектируется еще ряд объектов медицинского назначения. Можно сказать, что сегодняшний день ознаменован тем, что медицинский кластер состоялся и он будет служить на пользу всей российской медицине, потому это хороший трансферт технологий, обмен кадрами, опытом", – пояснил градоначальник.
Кроме того, мэр Москвы подписал соглашение с французской клиникой Saint Charles. Учреждение ортопедического профиля будет предназначено для проведения артроскопических операций, эндопротезирования, ревизионного эндопротезирования, реконструктивных вмешательств, хирургических коррекций с применением малоинвазивных технологий. Плановая мощность клиники составит до 1,5 тысячи операций и 3 тысяч амбулаторных приемов в год.
Помимо Saint Charles, в ММЦ "Сколкове" планируется размещение онкологического центра Centre Leon Berard (Франция), онкологической клиники Clinica Roman Fernandez (Испания), педиатрической клиники San Joan de Deu (Испания), а также терапевтического корпуса клиники Hadassah (Израиль) с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и диагностики, радионуклидной диагностики.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство многофункционального медицинского центра и биомедицинской лаборатории намерены завершить на территории ММК в "Сколкове" в 2022 году.
Собянин: международный медицинский кластер продолжает развиваться
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