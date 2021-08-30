В столичные сосудистые центры поступили новейшие аппараты ЭКМО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, аппараты используются для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с коронавирусом.
"Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи. Аппараты ЭКМО – это оборудование экстра-класса, применять которое могут только специалисты самой высокой подготовки в редких ситуациях", – рассказала Ракова.
По ее словам, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: имени Давыдовского, имени Юдина, имени Пирогова, имени Иноземцева, имени Вересаева, имени Филатова, имени Боткина, имени Кончаловского, имени Буянова, а также НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Также аппараты поступили в стационары, которые были перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В скором времени новое оборудование получат и два реанимационных автомобиля Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.
Ранее сообщалось, что около шести тысяч единиц нового оборудования планируется приобрести для столичных медицинских организаций до конца 2023 года. Речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование поставят до конца 2023 года.
По словам Раковой, дополнительные возможности для диагностических исследований появились в больницах и поликлиниках благодаря масштабной программе закупок медицинского оборудования.
С начала года Москва заключила 45 контрактов на поставку медоборудования
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