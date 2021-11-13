Роспотребнадзор планирует отслеживать эпидемии с помощью искусственного интеллекта – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор может внести в законодательство поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта. Об этом в субботу, 13 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Парламентская газета".

Документ предполагает создание открытых реестров о возникновении инфекционных болезней и массовых отравлениях, а также о показателях окружающей среды и проводимых государством профилактических мерах.

Уточняется, что ряд поправок послужат развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта.

"В целом, планируется создание федеральной госинформсистемы, где будут собраны все показатели санитарного благополучия станы. Например, в эту систему будут также передавать лабораторные данные по итогам производственного контроля на предприятиях", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в России будут созданы 15 лабораторий по выявлению опасных вирусов. Речь идет об инфекциях 1-й и 2-й группы патогенности, которые являются наиболее заразными, контагиозными и летальными.

По ее словам, к 2030 году в России будет уже 30 таких лабораторий, что обеспечит возможность разработки новых вакцин в течение четырех месяцев.