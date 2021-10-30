Силуанов предложил вывести проект "Санитарный щит" на глобальный уровень

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Российский проект "Санитарный щит" хотят распространить на глобальном уровне. С таким предложением выступил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

"Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи", – отметил министр.

Силуанов считает, что программа "Санитарный щит" могла бы стать частью обновленной глобальной архитектуры здравоохранения.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для снижения риска переноса опасных инфекций на территорию России и недопущения незаконного пересечения границ необходимо модернизировать пограничную инфраструктуру страны.