Медведев заявил о необходимости улучшения пограничной инфраструктуры РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для снижения риска переноса опасных инфекций на территорию России и недопущения незаконного пересечения границ необходимо модернизировать пограничную инфраструктуру страны. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах по обустройству государственной границы, пишет ТАСС.

"Очевидно, что пограничная инфраструктура должна быть приведена в нормальное, надлежащее современному развитию дел состояние, которое должно позволить максимально эффективно бороться с различными нарушениями", – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в России появятся 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности в рамках проекта "Санитарный щит". Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.