Медведев заявил о необходимости улучшения пограничной инфраструктуры РФ

17:02
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для снижения риска переноса опасных инфекций на территорию России и недопущения незаконного пересечения границ необходимо модернизировать пограничную инфраструктуру страны. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах по обустройству государственной границы, пишет ТАСС.
"Очевидно, что пограничная инфраструктура должна быть приведена в нормальное, надлежащее современному развитию дел состояние, которое должно позволить максимально эффективно бороться с различными нарушениями", – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что к 2024 году в России появятся 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности в рамках проекта "Санитарный щит". Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.
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