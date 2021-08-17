К 2024 году в России появятся 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности

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К 2024 году 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности появятся в России. Об этом на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами" партии "Единая Россия" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В рамках проекта "Санитарный щит" в России планируют создать 15 лабораторий высшего уровня биобезопасности. Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.
"Один из элементов построения "санитарного щита" – это создание 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности уже к 2024 году. Мы знаем, как это делать, мы понимаем, как это делать, и при поддержке "Единой России" мы уверены, что мы, безусловно, это сделаем и таким образом внесем вклад в защиту нашей страны", – заявила Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, практически все существующие лаборатории высокого уровня биологической безопасности были введены в эксплуатацию в последние 20 лет. В рамках "санитарного щита" планируется расширение сети сотрудничающих лабораторий за пределами России.
"Они сегодня есть в странах Содружества Независимых Государств, они есть в дальнем зарубежье, например в Гвинее и во Вьетнаме, но, безусловно, чтобы распознавать возникающие, еще не известные риски, эту систему нужно расширять", – пояснила Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула важность развития экспресс-тестирования на различные инфекции, позволяющего получить готовый результат в течение часа. По ее словам, в рамках "Санитарного щита" во всех пунктах пропуска на границе будут проводить экспресс-диагностику опасных инфекций. Усиление лабораторных мощностей позволит внедрить быстрые тесты для диагностики семи инфекций уже в этом году.
"Это то, о чем я говорю, что нужно делать у постели больного, это то, что нужно делать на границе, и эти быстрые тесты разрабатываются в Российской Федерации и производятся в Российской Федерации. Сейчас мы работаем с такими тестами для определения вирусов гриппа", – добавила Попова.
Проблему нехватки медицинских кадров в области биологической безопасности планируют решать в рамках научно-образовательного консорциума, в который войдут 35 научных и образовательных учреждений. Задачей организаций станет отбор талантливой молодежи, а также помощь и содействие молодым специалистам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется разработка пятой вакцины от коронавируса. В ближайшее время ученые планируют завершить создание препарата.
Не все частные лаборатории передают полные данные о тестах на COVID-19 – Попова
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