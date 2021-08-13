Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию по определенному алгоритму – Депздрав

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Перенесшим коронавирус гражданам не нужно самим корректировать программу диспансеризации, для таких пациентов запускается определенный алгоритм, охватывающий все возможные изменения в организме. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"В общем, программа полностью охватывает все те изменения, которые могут встречаться у пациента", – пояснил специалист.
Тяжельников напомнил, что в Москве проводится углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Для данных пациентов расширили список вопросов в анкете, которую необходимо заполнить перед началом обследования.
Диспансеризация возобновилась в "Здоровая Москва" с августа. Ее смогут пройти все желающие, но в первую очередь приглашаются те, кто переболел коронавирусом.
В России запустят программу медицинской реабилитации после коронавируса
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