В России создадут лаборатории для работы с опасными вирусами

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К 2024 году в России будут созданы 15 лабораторий по выявлению опасных вирусов, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что речь идет об инфекциях 1-й и 2-й группы патогенности, которые являются наиболее заразными, контагиозными и летальными.

"К 2024 году планируем создание в Российской Федерации 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут этим заниматься. Сейчас таких лабораторий три", – заявила Голикова.

По ее словам, к 2030 году в России будет уже 30 таких лабораторий, что обеспечит возможность разработки новых вакцин в течение четырех месяцев.

"2030 год – это год, когда мы должны завершить проект полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 30, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение четырех месяцев", – отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что такой короткий срок создания может стать причиной недоверия к качеству вакцины, однако это не так. Голикова напомнила, что Россия имеет богатый опыт разработки различных профилактических препаратов, а новые технологии позволяют справляться практически с любой задачей в короткие сроки.

"Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки", – заключила она.

В июле этого года власти России разработали проект "Санитарный щит" по предупреждению развития пандемий и опасных инфекций в стране, на его реализацию направят порядка 30 миллиардов рублей.

Таким образом правительство рассчитывает усилить санитарно-карантинный контроль и предотвратить завоз вирусов в Россию без ограничения перемещения людей и закрытия границ. Для этого планируется модернизировать существующие и построить новые лаборатории, а также обеспечить к 2024 году возможность экспресс-диагностики различных видов инфекций более чем в 240 пропускных пунктах.