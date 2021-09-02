В ФМБА рассказали об испытаниях препарата от коронавируса "Мир 19"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат "Мир 19", который находится на последнем этапе второй фазы испытаний, способен специфически лечить от коронавируса. Об этом в ходе Восточного экономического форума сказал заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.

"При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", – приводит РИА Новости слова Кофиади.

"Мир-19" – это этиотропный препарат, который, по сути, выступает антидотом против вируса. Лекарство состоит из двух компонентов – малых интерферирующих РНК, которые должны помешать размножению SARS-CoV-2, и пептида-носителя.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что отчет об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" планируют представить уже в сентябре.

