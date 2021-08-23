Отчет об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" представят в сентябре – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отчет об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" планируют представить уже в сентябре. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент завершается вторая фаза клинических исследований российского препарата от COVID-19.

"Уже около 160 пациентов получили "Мир-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации", – рассказала Скворцова.

Отмечается, что "Мир-19" – это этиотропный препарат, который, по сути, выступает антидотом против вируса. Лекарство состоит из двух компонентов – малых интерферирующих РНК, которые должны помешать размножению SARS-CoV-2, и пептида-носителя.

Разработчики препарата утверждают, что он не влияет на геном человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется разработка пятой вакцины от коронавируса. По ее мнению, такое количество препаратов должно блокировать распространение вируса.