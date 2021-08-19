Специалисты назвали признаки перенесенного коронавируса

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О том, что человек перенес коронавирус, могут рассказать его руки и состояние ногтей, сообщает "Мир 24".

Как пояснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, рост ногтей в период заболевания прекращается, а через две-три недели это приводит к образованию на ногтевой пластине небольших углублений.

"Они безвредны и со временем отрастают – часто это происходит всего за несколько месяцев", – добавила она.

После того, как человек переболел COVID-19, на его ногтях могут появиться отчетливые горизонтальные линии. Также к признакам перенесенного заболевания можно отнести похожие на полумесяц красные пятна под ногтями.

Кроме того, после болезни кончики ногтей могут приобрести оранжевый оттенок. Еще одним тревожным признаком является выпадение ногтя.

Ранее специалист назвал требующие срочного обращения к врачу последствия COVID-19.