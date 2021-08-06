Названы требующие срочного обращения к врачу последствия COVID-19

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Коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Она отметила, что признаком проблем с ЦНС могут быть участившиеся головные боли.

"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

При таких симптомах, подчеркнула Павлова, следует незамедлительно обратиться к невропатологу. Поводом для визита к специалисту также являются вялость и невозможность сосредоточиться.

"У меня была пациентка на приеме <...>. Головные боли у нее до этого были несколько месяцев, а когда она пришла к врачу, то было уже большое поражение", – рассказала Павлова.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее частые последствия коронавируса.

По ее словам, пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на затрудненное дыхание или одышку, боль в груди или животе, головную боль, боль в суставах и мышцах, диарею, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, панические атаки, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса.