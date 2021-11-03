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Общество

17:21

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ до 2024 года

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для образовательных учреждений по работе в условиях распространения коронавируса до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила касаются устройства, содержания и организации работы образовательных учреждений и других социальных объектов для детей и молодежи.

В частности, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Кроме того, расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

Также, согласно правилам, запрещаются массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Ранее стало известно, что в Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С 1 ноября доступ в объекты культуры, торговли и общепита, а также в спортзалы и МФЦ в Туве организован по QR-кодам. Подобную систему планируют ввести и для посещения государственных и муниципальных органов власти, учреждений, оказывающих социальные услуги. Кроме того, QR-коды должны ввести в школах и детсадах.

Число заболевших COVID-19 детей в Москве в новую волну пандемии выросло в 2–3 раза

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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