Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ до 2024 года

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для образовательных учреждений по работе в условиях распространения коронавируса до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила касаются устройства, содержания и организации работы образовательных учреждений и других социальных объектов для детей и молодежи.
В частности, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Кроме того, расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.
Также, согласно правилам, запрещаются массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
Ранее стало известно, что в Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
С 1 ноября доступ в объекты культуры, торговли и общепита, а также в спортзалы и МФЦ в Туве организован по QR-кодам. Подобную систему планируют ввести и для посещения государственных и муниципальных органов власти, учреждений, оказывающих социальные услуги. Кроме того, QR-коды должны ввести в школах и детсадах.
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