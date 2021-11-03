В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Антиковидные паспорта для школьников хотят ввести в Туве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей", – говорится в сообщении.

С 1 ноября доступ в объекты культуры, торговли и общепита, а также в спортзалы и МФЦ в Туве организован по QR-кодам. Подобную систему планируют ввести и для посещения государственных и муниципальных органов власти, учреждений, оказывающих социальные услуги. Кроме того, QR-коды должны ввести в школах и детсадах.

"Решением республиканского Оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что торговые центры и алкомаркеты не будут работать в Хабаровском крае в период с 4 по 12 ноября. Уточняется, что в регионе также вводятся и другие ограничительные меры. Такое решение было принято из-за ухудшения показателей заболеваемости и низких темпов вакцинации.

