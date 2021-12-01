Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания сосудов и сердца

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Риск обострения заболеваний сердца и сосудов повышается у пациентов с хроническим течением данных болезней после перенесенного коронавируса. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов, передает ТАСС.

Он отметил, что гражданам с хроническими заболеваниями, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Так, например, наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показало, что заражение коронавирусом увеличивает риск обострения болезней. Это, в свою очередь, требует консультации кардиолога или терапевта и корректировки лекарственной терапии.

"При этом наиболее эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе у страдающих болезнями сердца и сосудов, является вакцинация в комбинации с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и мер гигиены", – подчеркнул Бойцов.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условия победы над коронавирусом. По его словам, пандемия может закончиться уже через год, если люди будут более ответственно относиться к соблюдению противоэпидемических мер.