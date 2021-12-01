Вирусолог назвал условия победы над коронавирусом

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Для ослабления коронавируса и его перехода в менее агрессивную форму потребуется весь 2022 год. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист предположил, что судьба коронавируса во многом зависит от того, насколько ответственно люди подойдут к соблюдению действующих ограничений.

"Это взаимодействие человек – коронавирус в большой степени зависит от того, как мы будем себя вести. Будем ли мы соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уменьшить распространение и размножение коронавируса, будем ли мы вакцинироваться", – пояснил Альтштейн.

Вирусолог допустил, что для окончания пандемии человечеству может понадобиться еще один год.

"Я думаю, что при том уровне технологий, я говорю о вакцинах и лекарствах, если бы мы в течение следующего года вели бы себя в соответствии с предписаниями медиков, то коронавирус бы себя изжил, перешел в такую форму, когда с ним можно было бы спокойно жить. Это зависит от людей, не от господа бога, не от природы", – выразил уверенность специалист.

Он отметил, что подобные примеры уже существуют в мировой истории: человечеству удалось пережить испанку.

"Примерно через пару-тройку лет вирус остался, но это совсем уже не тот вирус по своему действию. Он дает летальность в 0,1 процента, а убивал до этого пять процентов, то есть летальность снизилась в 50 раз. С вирусами такие вещи происходят", – подчеркнул Альтштейн.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи подчеркнул, что скорейшим путем к победе над коронавирусом является вакцинация и ревакцинация, которая поможет справиться с "Дельта"-штаммом, создающим в настоящее время основные проблемы.

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